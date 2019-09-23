Edebiyat Fakültesi öğrencilerine Oryantasyon Eğitimi

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Edebiyat Fakültesi 2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı Oryantasyon Programı Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Programın açılışında konuşma yapan Fakülte Dekanı Prof. Dr. Sebahattin Çevikbaş, "Edebiyat Fakültesi ailesine katılan sevgili gençler, hayatın her aşamasında olduğu gibi her yeni başlangıçta yabancılık çektiğimiz zamanlar olur. Bu yabancılığı azaltmak için bilgilendirme toplantıları yapıyoruz. Bizi tercih ettiğiniz için teşekkür ediyoruz. Siz beklentilerinizi gerçekleştirmek için buradasınız. Biz de bu beklentilerinizi karşılamak için buradayız. Bunları belli kanun yasa çerçevesinde yapmamız gerekiyor. Öğrenci olarak sizlerin haklarınızın ve sorumluluklarınızın farkına varmanızı istiyoruz. Bunları en başında öğrenirseniz, eğitim öğretim hayatınızı sorunsuz tamamlayacaksınız. Sizlere başarılar diliyorum" dedi.

Dekan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Ünal Bozyer ise geniş bir sunum yaptı. Ardından Kariyer Planlama ve Mezunlarla İlişkiler Koordinatörlüğünde görevli Arş. Gör. Dr. Mehmet Varol, Öğrenci Toplulukları ile ilgili Öğr. Gör. İsmet Çoban, Uluslararası İlişkiler Koordinatörlüğünden Şube Müdürü Belda Korkmaz, Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığından Hatice Akça Kaya, Kampüs Patileri Topluluğu Koordinatörü Doç. Dr. Nurdan Saraç tarafından sunum gerçekleştirildi. Oryantasyon eğitiminde yurt dışı programlarına katılmak isteyen öğrenciler de bilgilendirildi.