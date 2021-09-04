Edebiyat Fakültesinde mezuniyet sevinci

Üniversite yerleşkesi sahasında düzenlenen mezuniyet törenine Rektör Yardımcıları, mezun öğrencilerin aileleri ve öğretim görevlileri katıldı. Edebiyat Fakültesi bünyesinde bulunan Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları, Türk Dili ve Edebiyatı, Tarih, Sanat Tarihi, Psikoloji, Felsefe, Batı Dilleri ve Edebiyatları ile Arkeoloji bölümünden 414 öğrenci mezun oldu.

Mezuniyet töreninde konuşan Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Akar, “2020-2021 eğitim öğretim yılında 414 öğrencimizi mezun ettik. Fakültemiz ülkemizin farklı sosyal bilimler alanlarındaki yetişmiş eleman ihtilacını karşılamak amacıyla 1993 yılında kuruldu. 2010 yılında Fen ve Edebiyat Fakültelerinin ayrılması ile Edebiyat Fakültesi olarak kurumsal kimlik kazandı. Fakültemizde şu anda 10 bölüm bulunmaktadır. Bu bölümlerde 3 bin 467 öğrencimiz 131 öğretim elemanı ile eğitim öğretim faaliyetlerine devam ediyor” dedi.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektör Yardımcısı Sırrı Sunay Gürleyik, mezun olan öğrencilere seslenerek, “Bundan sonra daha zorlu bir hayat mücadelesi başlıyor. Sizler buna hazırsınız. Bundan sonraki mücadelenizde kendinize, mesleğinize, ailenize, devletinize ait sorumluluğunuz var. Hatta insanlığa ve dünyaya ait sorumluluklarınız var. Eminim ki sizler bunu başarı ile sürdüreceksiniz. Bu yolda sizler aileleriniz ile birlikte çok büyük zahmetlere katlandınız. Hocalarınız sizleri özverili bir şekilde hazırlayarak geleceğe başarılı bireyler olarak hazırladılar. Yeni yaşamınızda sizlere başarılar diliyorum” dedi.