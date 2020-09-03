Edebiyat otobüsü Marmaris'te

Edebiyat Atölyesi Dergisi'nin hayata geçirdiği Marmaris Kitap Günleri 5 Eylül Cuma günü başlayacak.

Atatürk Meydanı'ndan gerçekleştirilecek Kitap Günleri kapsamında Edebiyat Otobüsü de yer alacak. 13 Eylül'e kadar sürecek kitap günlerinde birçok şair, yazar ve edebiyatçı Marmarislilerle buluşacak.

Bu etkinliği çok önemsediklerini belirten Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, “Amacımız Marmaris'i ‘kültür ve sanat şehri' yapmak. Pandemi dolayısıyla bu yıl birçok etkinliğimizi ertelemek zorunda kalmıştık. Şimdi koronavirüs kurallarına uygun olarak etkinliklerimizi yapmaya başladık. Bu etkinliğimizde de bu kurallara maksimum seviyede uyulmasını rica ediyorum. 9 gün sürecek etkinliğimizde her yaştan Marmarislinin fayda sağlamasını diliyorum” dedi.