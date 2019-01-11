Efsane Vali'nin anısına köşe yapıldı

Merhum Vali Recep Yazıcıoğlu'nun ilkokul ve ortaokul eğitimini Milas'ta alması nedeniyle mezun olduğu Milas Merkez Ortaokulu'nda anısına köşe yapıldı.

Efsane Vali merhum Recep Yazıcıoğlu, Milas'ta anıldı.Halkın gönlünde taht kuran, “yapılamaz” denilen işleri başaran, “efsane vali” ve büyük devlet adamı merhum Recep Yazıcıoğlu'nun ilkokul ve ortaokul eğitimini Milas'ta alması nedeniyle mezun olduğu Milas Merkez Ortaokulu'nda anısına köşe yapıldı. Türkiye'nin en genç valisi unvanını alan merhum Vali Recep Yazıoğlu'nun anısına yapılan köşenin açılışına; Milas Kaymakamı Eren Arslan, Milas İlçe Milli Eğitim Müdürü İsa Bal, okul müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Efsane Vali Yazıoğlu'nun anısına yapılan köşe, törenle açıldı.