Ege Bölge karması için seçmeler Muğla'da yapıldı

Muğla'da Atatürk Stadyumunda yapılan seçmelere 62 futbolcu katıldı. Futbolcuları, TFF İzmir Bölge Müdürlüğü Teknik ekibi Özer Yurteri, Fatih Parmaksız ve Ramazan Torunoğlu ile TÜFAD Muğla Şubesi yetkilileri birlikte inceledi. Gerekli değerlendirmelerin ardından Ege Bölgesine bağlı diğer İllerdeki seçmeler de tamamlandıktan sonra Muğla'dan karmaya çağrılacak futbolcular açıklanacak.