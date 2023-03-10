Ege Denizinde fırtına uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezi, Ege Deniz’inde Cumartesi öğle saatlerine kadar fırtına uyarısında bulundu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezi, Ege Deniz'inde Cumartesi öğle saatlerine kadar fırtına uyarısında bulundu.
Açıklamada, “Kuzey Ege'de rüzgarın yarın (Cuma) akşam saatlerinden sonra güneyli yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına, yer yer 9 kuvvetinde (90 km/sa) kuvvetli fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir. Fırtınanın, Cumartesi öğle saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesi beklenmektedir” denildi.