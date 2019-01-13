Ege Denizi'nde kırmızı alarm

Hint Okyanusu ve Büyük Okyanus'un batı kısımlarında mercan kayalıklarda yaşayan zehirli deniz canlısı aslan balığı, Gökova Körfezi'ni istila etmeye başladı.

Zehirli aslan balığı Ege Denizi'nde hızla çoğalıyor. Bodrum'dan Gökova Körfezi'ne dalış yapmaya gelen Avukat Göray Karadut, Ören açıklarında aslan balığıyla karşılaştı. Yaklaşık 30 yıldır Bodrum ve Gökova Körfezi'nde dalış yapan Karadut, ilk kez karşılaştığı aslan balığını görünce şok oldu. Deniz dibinde kafasını nereye çevirse aynı balık türünü gören Karadut, bir tane aslan balığını avlayarak karaya çıktı. Balığı Ören açıklarında dalış yaparken yakalayan Göray Karadut, balıkların Gökova Körfezi'ni de istila ettiğini belirterek, “Ege Denizi'nin güneyinde Ören'deyiz. Akdeniz ve Ege'nin birleştiği bölgedeyiz. 30 yıldır daldığım bu sularda daha önce hiç rastlamadığım bir balığa denk geldim. Aslan balığıyla karşılaştım. Son derece tehlikeli bir balık türü. Bu balığın sularımıza gelmesi büyük bir tehlike arz ediyor. Bu balıklar Kuzey Ege Denizi'ne kadar ulaşır. Bu balığın buralara kadar gelmesi çok ürkütücü. Bu balıktan daldığım anda üç tane gördüm. Birini de emin olmak için vurdum. Üç balıkta aynı bölgedeydi, muhtemelen aynı balığın yavruları bunlar. Bir aslan balığı yavrularıyla beraber tüm bölgeyi kontrolü altına alabilecek kapasitededir. Balıklar sürü halinde değil, birbirlerinden mesafeli olarak ilerliyor ve gittikleri bölgeyi istila ediyor” dedi.

Okyanus yaşamını yok ediyor

Türkiye'de ‘aslan balığı' olarak bilinen balık türü, akrep balığı ve hindi balığı olarakta biliniyor. Balığın kendinden küçük balık türlerini yiyerek beslendiği ve yılda bulunduğu bölgeye 2 milyon yumurta bıraktığı biliniyor. Aslan balıkları göz alıcı renkleri ve gösterişli yüzgeçleri ve kırmızı, esmer çizgileriyle deniz dibinin en renkli ve en tehlikeli canlısı olarak biliniyor. Atlas Okyanusu'nun batı kesiminde okyanus yaşamını büyük ölçüde yok eden eden aslan balığı, Akdeniz'de görülmeye başlandı. Kıbrıs ve Türkiye arasında açık denizde tespit edilen aslan balığının hızlı şekilde Akdeniz'de çoğalmaya başladığı tahmin ediliyor.

Uluslararası Doğa Koruma Birliği (UICN), zehirli dikenleri nedeniyle yırtıcı balıkları kendinden uzak tutam aslan balıklarının küçük balık kolonilerini yok eden saldırgan bir balık olduğunu ve Doğu Akdeniz'de hızla azalan balık stoklarının çoğalmayı sürdüren aslan balıkları ile daha da etkilenerek tamamen tükenebileceği açıklamasında bulundu.

Hint Okyanusu kökenli en tehlikeli balıklardan biri olan aslan balığı, bir insanı öldürebilecek zehirli dikenleri, ilgi çekici bir aslanın yelesini andıran diken yapısı ile güzel ama bir o kadar da tehlike saçan bir balık. Avcı ve saldırgan bir tür olan aslan balığı 40 cm uzunluğuna kadar erişebiliyor. Daha çok kıyıya yakın bölgelerde ve 50 metre derinliğe kadar olan sularda kayalık bölgelerde yaşayan aslan balıkları, zıpkın avcıları ve dalış yapanların sıkça karşılaştıkları bir balık. Üst kısmında bulunan dikenlere temas durumu, birkaç gün sürebilen yanma, terleme, solunun zorluğu ve ölüme yol açabiliyor. Bu türle karşılaşıldığında dikkat edilmesi, temas durumunda mümkünse balığı da dikkatli şekilde alıp en yakın sağlık kuruluşuna gidilmesi gerekiyor.