Ege komedisi ‘Mandırana' çekimleri başlıyor

Doğası, iklimi ve şivesi ile Türkiye'nin açık hava film platosu haline gelen Muğla'da yeni bir Ege komedisi filmi için 15 Eylül'de çekimler start alacak.

Yüksel Aksu'nun ‘Dondurmam Gaymak' filminin başarısı sonrası Muğla'da çok sayıda dizi çekiminin yanında sinema filmi çekimleri de ardı ardına gerçekleşti. Son olarak 15 Eylül'de çekimlerine başlanacak olan ve Muğlalı sinema ve dizi oyuncusu Gülnihal Demir, Sinan Bengier, Volkan Baş, Mustafa Şen, Bekir Annıak, Osman Bayar, Yiğit Dören ve Nihat Kapız gibi isimlerin yer aldığı ‘Mandırana' sinema filmi 15 Eylül'de çekimleri başlayacak ve Ekim ayı sonu gibi tamamlanması hedefleniyor.

Yönetmen, yapımcı ve senaryo koltuğunda oturanlar tamamı Muğlalı olan filmin yönetmenliğini İlhan İnce, yapımcılığını Zafer Kaya ve Selahattin İnce, Genel yönetmenliğini Mustafa Kara, Hikâye ve Senaryosu da Zafer Kaya tarafından yazılan komedi türü ‘Mandırana' sinema filminin tanıtım toplantısı Karabağlar yaylasında bir restorantta gerçekleşti.

Senaryo yazarı ve yapımcılarından Zafer Kaya, “Bu senaryonun büyük kısmı Ege insanın gerçek hikâyesinden ve epizotlarından oluşuyor. Bu senaryoyu yazarken çok büyük keyif aldım. 3 Adam Medya iş birliğimizle yapılacak bu filme ciddi bir emek ve finansman sağlandık. Harika bir kadro ile projemizi 15 Eylül'de çekmeye başlıyoruz. Hikâyenin nerdeyse tamamını Muğla'da çekeceğiz" diye konuştu.

Filmin Yönetmeni İlhan İnce ise, “Senaryo çok sağlam bir Ege komedisini oluşturmakta. Çıkacak olan hikâye en güzel şekilde sinema izleyicisi ile buluşacak ve seyircinin sinema salonundan çıkarken keşke devamı gelse diyeceğini düşünüyorum” dedi.

Filmin başrol oyuncusu olan, filmin ismini taşıyan karakter olan ‘MandırANA' Gülnihal Demir ise, “Filmimiz şimdiye kadar Ege komedileri arasında en iddialı sinema filmi olacak” dedi.

Filmin oyucularından Mustafa Şen, canlandırdığı karakter hakkında, “Murtaza karakterini canlandırıyorum. Her şeyden önce senaryodaki bütünlüğe karşı ve hikâyeye karşı sorumluluklarım var, işlerin iyi gitmesini istiyorum. Öyle keyifli, eğlenceli ve inanın ilk okuduğumda büyük heyecan duyduğum bir senaryo oldu” diye konuştu.

Oyuncu Volkan Baş da kendisinin Egeli ve Muğlalı olduğunu söyleyerek, “Çok fazlası ile dizi ve sinema adına Ege karakteri oynadım, Ege şivesi seslendirdim ama bu senaryodaki Yüksel karakteri gibi hem ciddi hem de oyunculuğun zirve noktası ile ilk defa bütünleşeceğim” dedi.

Filmin konusu

Tüm doğallığı ve sakinliğiyle kendi halinde bir yaşam sürdüren köylülerin ve MandırANA'nın huzuru, besicilik konusunda farklı fikirleri olan Murtaza adında bir girişimcinin köye gelmesiyle kaçıyor. Köylü ile Murtaza'nın güldürü öğeleriyle yüklü mücadelesi etkili ve eğlenceli sahnelerle karşımıza çıkıyor.