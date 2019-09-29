Ege, Menteşe'de hayranlarıyla buluştu

Menteşe Kültür ve Sanat şenlikleri kapsamında Menteşelilerle bir araya geldi. Şarkılarıyla olduğu kadar kitaplarıyla da ses getiren sanatçı Ege son kitabı “Asil Dede'nin Düğünü”nü okurları için imzaladı.

Sınırsızlık Meydanındaki Kitap fuarında okurlarıyla buluşan Ege, zaman zaman hayranlarıyla sohbet edip, fotoğraf çekildi.

Kitap imza gününde Ege ile bir araya gelen Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, “Biz Ege'yi daha çok seslendirdiği şarkıları ve sanatçı kişiliği ile tanıyoruz ama bugün yazar kimliği ile aramızda. Davetimizi kabul edip bugün aramızda olduğu için kendisine teşekkür ediyorum. Tabi sizlere de teşekkür ediyorum. Şenliğimiz sizlerin katılımı ile daha bir güzel oluyor. Türkiye'nin en çok kitap okunan kentinde bu kalabalık bizleri elbette fazlasıyla mutlu ediyor.” dedi.

Ege'ye şenliğe yapmış olduğu katkılarından dolayı teşekkür plaketi takdim edildi.