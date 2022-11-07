Ege ve Akdeniz'in buluştuğu Ortaca koyları görenleri mest ediyor

Ege ve Akdeniz'in buluştuğu tarihi ve doğal güzellikleri ile dünyanın en güzel yerlerinden biri olan Ortaca'nın tanıtımı için seferberlik başlatıldı. Muğla'nın en güzel ilçelerinden biri olan denizi, koyları, tarihi güzellikleri ve yaylaları ile yılın 12 ayı turizm yapılmaya müsait Ortaca, dijital mecraya taşındı.

Türkiye'nin ender güzelliklere sahip ilçelerinden biri olan Ortaca'nın turizmde hak ettiği yere taşınması için çalışma başlattıklarını belirten Belediye Başkanı Alim Uzundemir, “Ortaca ilçemiz tarihi ve tabii güzellikleri ile Türkiye'deki ender yerlerden birisidir. Bugüne kadar gereği gibi tanıtmadığımız için Ortaca hak ettiği yere gelemedi. Biz bu eksikliği görerek Ortaca'nın tanıtımı için seferberlik başlattık. Türkiye'de tanınmış birçok güzel koydan daha güzel koylara sahip Ortaca'nın güzelliklerini dijital alanda topladık. İnşallah kısa sürede turizmden hak ettiğimiz payı alacağız” diye konuştu.

Denizi, sahilleri, koyları ve tarihi alanların yanında iklimi ve verimli toprakları ile tarımın da merkezi olan Ortaca'nın içinde bulunan Dalya Kanalı, koruma altıdaki sazlıkları ve koyları görenleri adeta mest ediyor. Biyoçeşitlilik açısından da oldukça dikkat çeken Ortaca, Kaunos Antik Kenti, yamaçları süsleyen kral mezarları, İztuzu Plajı'na ve deniz kaplumbağalarına ev sahipliği yapıyor.