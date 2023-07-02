Ege'de Sıla rüzgarı esti

Türk pop müziğinin sevilen kadın sanatçılarından Sıla, Altınoluk Açıkhava'da başlayan Çeşme Açıkhava Tiyatrosu'nda devam eden bayram konserlerini Bodrum antik tiyatroyla taçlandırdı.

Biletleri günler öncesinden tükenen konserin açılışını "Velhasıl" şarkısıyla yapan sanatçı, geçmişten bu yana en güzel şarkılarını sevenleriyle birlikte hep bir ağızdan seslendirdi. Sahnede sevenleriyle sohbet eden sanatçı Sıla, "Ben de artık Bodrumluyum. Evime geldim, sizlerin güler yüzünü görmek benim için en büyük mutluluk. Hepiniz hoş geldiniz evime, dost muhabbetinden daha güzeli yoktur" dedi.

Yaklaşık iki saat sahnede kalan Sıla, sevenlerinin yoğun isteği üzerine alkış eşliğinde sahneye dönerek “Engerek” şarkısıyla bis yaptı.