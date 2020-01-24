İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Egenin namlı develeri Selimiye'de buluşacak

Muğla Büyükşehir Belediyesi ve Milas Belediyesi himayesinde Selimiye Deveciler Derneği organizasyonunda Ege’nin adından söz ettiren güreşlerinden olan 12.

Muğla Büyükşehir Belediyesi ve Milas Belediyesi himayesinde Selimiye Deveciler Derneği organizasyonunda Ege'nin adından söz ettiren güreşlerinden olan 12. Selimiye Deve Güreşleri halka ücretsiz olarak Selimiye'de bu hafta sonu gerçekleşecek.


Ege bölgesi namlı develerinin yer alacağı güreşler Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün ve Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat himayesinde Selimiye Deveciler Derneği tarafından yapılacak. Yılın iddialı deve güreşleri arasında yer alan Selimiye Deve Güreşleri halka açık ücretsiz düzenlenecek.


12. Selimiye Deve Güreşi, 26 Ocak Pazar günü Selimiye Küçüktepe mevkii sanayi karşısındaki alanda gerçekleşecek.

BUGÜN NELER OLDU?

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.