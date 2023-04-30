EGF'de Kaytan güven tazeledi

Türkiye Gazeteciler Konfederasyonuna bağlı Ege Gazeteciler Federasyonu'nun olağan genel kurulunda aynı zamanda Muğla Büyükşehir Gazeteciler Derneği Başkanlığını yürüten Cem Kaytan güven tazeledi.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde gerçekleştirilen Ege Gazeteciler Federasyonu 4. Olağan kongresine Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay ev sahipliği yaptı. Kongreye, Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu Genel Başkan Yardımcısı Sefa Özdemir ve Basın İlan Kurumu Yönetim Kurulu üyesi Mehmet Ergün de katıldı.

Ege Gazeteciler Federasyonuna bağlı 8 il ve iki ilçenin katıldığı kongrenin divan başkanlığını Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu Genel Başkan Yardımcısı Sefa Özdemir yaptı. Cem Kaytan yönetimindeki Ege Gazeteciler Federasyonu Genel kurulunda 11 kişilik yönetim kuruluna, Sezen Küçükkurt (Afyonkarahisar), G. Cem Ulucan (Aydın), Osman Nuri Boyacı (Denizli) Sıdıka Kölemen (Muğla), Erkan Sağlam (Kütahya), Ali Filizkan (Manisa), Elif Şentürk (Uşak), Hüseyin Atılgan (Muğla), Ümit Özmen (Aydın) ve H. Seda Köktener (Muğla) seçildi.