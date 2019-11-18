İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Eğiticilere atık pil eğitimi verildi

Menteşe Belediyesi ve Taşınabilir Pil Üreticileri Ve İthalatçıları Derneği (TAP) tarafından Menteşe’de bulunanokullardaki sıfır atık uygulamalarının yöneticilerine atık pil ile ilgili eğitim verildi.

Menteşe Belediyesi ve Taşınabilir Pil Üreticileri Ve İthalatçıları Derneği (TAP) tarafından Menteşe'de bulunan


okullardaki sıfır atık uygulamalarının yöneticilerine atık pil ile ilgili eğitim verildi.


“Eğiticilerin Eğitimi” isimli, Konakaltı İskender Alper Kültür Merkezi'ndeki eğitimde ilk olarak Menteşe Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Erdem Şenel, katılımcıları okullarda sıfır atık projesinin uygulanması ve içeriği ile ilgili bilgilendirdi. Şenel'in ardından Pil Üreticileri ve İthalatçıları Derneği (TAP) Eğitim Uzmanı Çevre Mühendisi Seyhan Öz Ulucan, ‘Pil nedir, atık pil nedir? Bertarafı ne şekilde sağlanır?” konularında bir sunum gerçekleştirdi. Sunumun ardından atık pil, geri dönüşüm ve çevre ile ilgili soru cevap etkinliği gerçekleştirildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.