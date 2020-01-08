Eğiticilere 'zeytinde budama” eğitimi verildi

Zeytincilik Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünde görevli Ziraat Yüksek Mühendisi Özgür Dursun'un eğiticiliğinde 6-7 Ocak 2020 tarihlerinde verilen eğitime ilçe müdürlüklerinde görev yapan 41 kişi katıldı.

Eğitimin açılışını yapan Koordinasyon ve Tarımsal Veriler Şube Müdürü Süleyman Kurnaz, "Bakanlığımızca desteklenen “Zeytinin Zeytinyağına Kayıpsız ve Kaliteli Yolculuğu” projesi kapsamında çiftçi eğitim toplantıları ve teknik geziler düzenlenmişti. Devamında personellerimizin talepleri doğrultusunda düzenlediğimiz “Zeytinde Budama” konulu eğitimin tüm teknik personellerimizin bilgi ve donanımlarını arttıracağını, bu eğitimle alınan bilgi ve birikimlerin tüm üreticilerimize aktarılacağını ümit ediyorum” diyerek proje kapsamında Zeytinyağı yarışması düzenlendiğini ve sonuçların 7 Şubat 2020 tarihinde yapılacak törenle duyurulacağını belirtti.

Muğla'nın yerel çeşidi olan Memecik Zeytini hakkında çalışmalarını anlatarak istatistiksel veriler paylaşan Dursun, Budama Fizyolojisi, Şekil, Mahsul ve Gençleştirme Budamaları konularında detaylı bilgiler verdi.