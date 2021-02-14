Eğitim Bir-Sen 29 yaşında

14 Şubat 1992 yılında Mehmet Akif İnan öncülüğünde eğitim çalışanlarının mesleki dayanışması, mali, özlük ve sosyal haklarının korunup geliştirilmesi amacıyla kurulan Eğitim Bir-Sen 29'uncu yılına girdi.

Eğitim Bir-Sen Muğla Şube Başkanı Önder Uçak, 29'uncu kuruluş yıldönümü nedeniyle yaptığı açıklamada, “Eğitim Bir-Sen olarak, kazanımlarla dolu hak, emek ve özgürlük mücadelemizde 29'uncu yılımıza girdik. Fikirden aksiyona, birlikten sendikaya, birlerden yüz binlere, etkiden genel yetkiye, toplu görüşmeden toplu sözleşmeye, genel yetkiden zirveye, yerelden evrensele, zirveden yeni ufuklara, yeni ufuklardan yeni umutlara sürdürdüğümüz tarihimizde sendikacılıkta yeni bir çığır açtık, sendikacılığa yeni bir soluk getirdik. Eğitim Bir-Sen, 14 Şubat 1992'de, hayata yerli dil, düşünce ve değerlere dayanarak bakan, sanat, fikir ve hareket adamı Mehmet Akif İnan'ın öncülüğünde, eğitim çalışanlarının meslekî dayanışması, mali, özlük ve sosyal haklarının korunup geliştirilmesi amacıyla kurulmuştur. İnsan onurunu ayaklar altına alarak yasak, tehdit, baskı ve hakareti varlıklarını devam ettirmenin yegâne yolu gören zorbaları, mücadelesiyle dize getiren Eğitim Bir-Sen, kalbimizi ve aklımızı köreltmeyi amaçlayan cehalete karşı ilim ve irfan meşalesini yakmanın öncüsü, milletin ufkunu kapatan karanlık duvarlara karşı aydınlık bilincin sözcüsü olmuş bir erdemliler hareketidir. Eğitim Bir-Sen, ülkenin idaresine, milletin iradesine tasallut eden şer odaklarına karşı millî iradenin teminatı, demokrasinin dayanağı, hak aramanın adresi, örgütlü mücadelenin merkezidir. Bu duygu ve düşüncelerle başta Kurucu Genel Başkanımız Mehmet Akif İnan olmak üzere, Genel Başkanlarımız Niyazi Yavuz ve Ahmet Gündoğdu'ya şükranlarımızı sunuyoruz. Sendikamıza büyük emek veren ebedi aleme uğurladığımız Mithat Sevin ve Erol Battal Başkanlarımıza Allah'tan rahmet diliyor, kuruluşundan günümüze kadar sendikamıza emek, ömür ve gönül veren tüm genel yönetim kurulu üyelerimize, şube başkanlarımıza, ilçe ve iş yeri temsilcilerimize hassaten tüm üyelerimize teşekkür ediyoruz” dedi.