Eğitim Bir-Sen genişletilmiş il divan toplantısı yapıldı

Toplantıya şube ve ilçe yönetimleri, disiplin, denetleme kurulu ve kadınlar komisyonu katıldı. Şube Başkanı Önder Uçak, 5'inci dönem toplu sözleşme sürecine yönelik değerlendirmelerde bulundu.

Eğitim-Bir-Sen Şube Başkanımız Önder Uçak, toplu sözleşme tekliflerinde isabetleriyle, müzakerelerde ehliyetleriyle, hakem kurulu sürecinde konulara hâkimiyetleriyle gündem olduklarını belirterek, “Kamu İşveren Heyeti müzakerede uzlaştı, tutanakta şaştı. Uzlaşmadan ve paylaşımdan kaçınan bir işveren tavrıyla karşılaştık. Kamu işvereni kazandıracak teklif sunmadı, biz de kazandırmayan teklife imza atmadık. Çünkü biz omuzlarımızda 1 milyonu aşkın üyenin haysiyetini, 5 milyon 200 bin kişinin mesuliyetini taşıyoruz” dedi.

Hak ve adalet, emek ve ekmek, özgür millet ve adil devlet için mücadele verdiklerini ifade eden Uçak, “Eğitim Bir-Sen imzasıyla elde edilen haklar da tarihe gömdüğümüz yasaklar da tarihin kaydı altındadır. Eğitim sistemi ve felsefesi üzerindeki vesayet çemberinin parçalanmasının her evresinde fikrimiz, terimiz, gayretimiz var” şeklinde konuştu.

Bundan sonra, örgütlü yapının yapması gereken neyse onu yapacaklarını vurgulayan Uçak, “Şimdi düşünme, planlama, yenilenme, azim ve kararlılıkla çalışma zamanıdır. Örgütlü yapının yapması gereken neyse onu yapacağız. ‘Bir Bilenle Bilge Nesil' çalışmasını sürdüreceğiz; ateizm, deizm, cinsiyetsizleştirmeye karşı mücadele edeceğiz. İstanbul sözleşmesinin toplumda oluşturduğu travmayı ve yarınlara ilişkin tehlikeleri, birilerinin konforunu bozsak, canını sıksak da ifade etmeye devam edeceğiz. Çünkü bizim bu topluma ve bu toplumun geleceğine sahip çıkmak gibi bir borcumuz var. İHH ile ortaklaşa gerçekleştirdiğimiz ‘Her Sınıfın Bir Yetim Kardeşi Var' projesini bu yıl da sürdürüyoruz. Sorunların çözümü için ter akıtacağız, haksızlığa uğrayanların yanında olacağız” ifadelerini kullandı.