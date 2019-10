Eğitim-Bir-Sen Muğla Şube Başkanı Uçak'tan 29 Ekim mesajı

Eğitim Bir-Sen Muğla Şube Başkanı Önder Uçak, Cumhuriyet'in ilanın 96'ncı kuruluş yıldönümü nedeniyle yayımladığı mesajında, varlık mücadelesinin, uğruna can verilen değerlere kalemle ruh vererek sürmesi gerektiğine inanan Eğitim Bir-Sen'in vatanın bölünmez bütünlüğü ve millet iradesinin egemenliği için can veren şehitlerimizi rahmetle ve minnetle andıklarını açıkladı.

Uçak yaptığı açıklamada, “29 Ekim, asırlar boyu hür ve bağımsız yaşamayı varlığının temel ilkesi bilmiş milletimizin birlik ve bütünlük içinde yaşama kararlılığını ortaya koymuştur. Tarihte hiçbir esarete rıza ve tahammül göstermemiş milletimiz, varlığını yok etmeyi amaçlayan emperyalist işgal ve saldırılara karşı Gazi Mustafa Kemal önderilğinde ölümüne kazandığı zaferin sonunda millet egemenliği esasına dayanan Cumhuriyeti kurmuştur. Zorlu süreç ve sınavlardan geçerek Malazgirt'ten günümüze kadar kesintisiz devam eden inanç, iddia ve ideal, son büyük varoluş hamlesini Cumhuriyet'le taçlandırmıştır. Devlet, ilk meclisin kurumsal temsiliyle somut değere dönüşen millet irade ve idealiyle bütünleştiği her dönemde, demokratik kazanımlarla birlikte her alanda atılım, gelişme ve büyüme sağlamıştır. Cumhuriyeti, ancak özgür kişiliği ve kimliğiyle medeniyet yarışına katılan millet payidar kılabilir. İçeriden ve dışarıdan her türlü vesayet odaklarına karşı koyarak kendini millet varlığıyla tanımlayan Cumhuriyet, hedeflediği muasır medeniyet seviyesine, ancak ve sadece milletin irade ve idealleri doğrultusunda ilimle, bilgiyle, eğitimle yükselebilir. Başta eğitim olmak üzere, hayatın her alanında yeni atılımlarla kazanacağımız başarılar, devlet ve millet bütünlüğünün teminatı ve dayanağı millî iradeyi daha anlamlı ve kalıcı değere dönüştürmektedir. Atılım ve istikrarımız, bölgemizde emperyal hesapların oyununu bozduğumuz, dünya mazlumlarının zulümden kurtuluş umudunu harekete geçirdiğimiz için hedef alınmıştır, alınmaktadır. Varlık mücadelesinin, uğruna can verilen değerlere kalemle ruh vererek sürmesi gerektiğine inanan Eğitim Bir-Sen olarak, vatanın bölünmez bütünlüğü ve millet iradesinin egemenliği için can veren şehitlerimizi rahmetle ve minnetle anıyoruz” dedi.