Eğitim Bir-Sen seyyanen zam talebi

Eğitim Bir-Sen Muğla Şube Başkanı Önder Uçak, 2020 yılı enflasyon rakamlarına göre kamu görevlilerine yapılan artışlarda kamu grevlilerinin mağdur olduklarını ve Ocak 2021 ayından itibaren en düşük memur maaşının yüzde 10'u kadar seyyanen zam yapılmasını talep etti.

Uçak yaptığı açıklamada, “Hakem Kurulu; kamu görevlilerinin maaş ve ücretlerini yüzdelik olarak 2020 yılında 4+4, 2021 yılında 3+3 şeklinde oransal artış yapılması kararı vermişti. Oysa yetkili konfederasyon Eğitim Bir-Sen olarak, bu oranların ülkenin, ekonominin ve kamu görevlilerinin gerçekleriyle, geçmiş dönem enflasyon verileriyle uyumlu olmadığını dile getirmiştik. Beraberinde işverenin teklifine hayır demiş, hakemin kararına da tepki göstermiştik. 2020 yılı enflasyon rakamları incelendiğinde ortaya çıkan tablo özetle şudur. İşverenin/Hakemin reva gördüğü artış; birinci altı aylık dönem için 4'üncü aydan, ikinci altı aylık dönem için ise 3'üncü aydan sonra enflasyona yenilmiş ve kamu görevlilerini mağdur etmiştir. Somutlaştırdığımızda, kamu görevlilerinin maaş ve ücretlerine birinci altı ay için yüzde 1,75, ikinci altı ay için yüzde 4,33 enflasyon farkı yansıtılmış, 2020 yılı toplam artışı ise karara göre yüzde 8,16 iken, hayata göre yüzde 14,82 olarak gerçekleşmiştir. Bir başka ifadeyle, Hakemin-İşverenin karara yazdığı artıştan yüzde 80'lik bir sapma meydana gelmiştir. Gelin bu tabloyu düzeltelim, enflasyonu yenen maaş ve ücret hedefi belirleyelim. Yıllık enflasyon oranının bir önceki yıla göre yüzde 24 arttığı, gıda enflasyonunun yüzde 25 seviyesinde olduğu, 2020 yılbaşı ve sonu itibarıyla faiz tarafında yüzde 75'lik artışın gerçekleştiği, bütçede faiz giderlerinde son 3 yıllık dönem itibarıyla yüzde 45-70 artış oluştuğu, kur tarafında yüzde 40'a yakın artış rakamına ulaşıldığı gerçekleri artık göz ardı edilmemelidir. Hem gelir dağılımda adaleti sağlamak hem de enflasyon kaynaklı kayıpları telafi etmek, beraberinde düşük maaş ve ücret grubunda bulunan kamu görevlilerine asgari ücretler için atılan doğru adıma benzer bir yaklaşımı uygulamak için kamu görevlilerinin maaş ve ücretlerine 1 0cak 2021'den geçerli olmak üzere en düşük devlet memuru aylığının yüzde 10'na denk gelecek tutarda seyyanen zam istiyoruz” dedi.