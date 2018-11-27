Eğitim Bir-Sen Şube Başkanı Uçak, “Vaat değil, icraatın konuşulsun”

İlçe temsilciliklerinin programlarında konuşan Uçak, kırıp dökmeden, mücadele ve müzakere ederek sorunlara çözüm bulma arayışında olduklarını ifade ederek, “Alışılagelen sendikacılığa biçilen rollerin ötesine geçerek, bu alana yeni bir soluk getirdik. Sorunları tespit etmekle yetinmedik, önerilerimizle çözümün yolunu gösterdik. Yasaklara karşı çıktık, özgürlükleri savunduk. Bütün bunları üyelerimizden aldığımız destekle, örgütlü gücümüz sayesinde başardık. Hak ve emek mücadelesi veren sendika olarak, yetkililerden de eğitim çalışanlarının beklentilerini karşılayacak icraat bekliyoruz” dedi.

“Bakanlık politikalarını algılar değil, olgular belirlemeli”

Bakanlığın 2023 Eğitim Vizyonu ile ortaya koyduğu hedeflerin, oluşturulan algının eğitim çalışanlarını umutlandırdığını kaydeden Uçak, “Bugüne kadar Bakanlığın sadece sözde kalan vaatleri, sosyal medya dışında karşılık bulmayan sözleri, eğitim hayatının içeriğine, öğretmenine, yöneticisine, öğrencisine dokunmayan bakışı maalesef ilk günkü heyecan ve beklentileri azaltmıştır. Bakanlık, somut, dişe dokunur, icra edilebilir politikaları bir an önce hayata geçirmelidir. Bakanlığın politikalarını algılar değil, olgular belirlemelidir” şeklinde konuştu.