Eğitim Bir-Sen Şube Başkanı Uçak'tan 23 Nisan mesajı

Milletin Meclisi, köleliği asla kabul etmeyen hür yaşamış milletimizin, vatanı işgalden kurtarma mücadelesinin kalbi olmuştur. Millî irade, istiklal bilincini inançla kaynaştırarak milletimize güç vermiştir. Aradan bir asır da geçse, 15 Temmuz kanlı darbe ve işgal girişiminde görüldüğü gibi, varlığımızı yok etmeyi amaçlayan emperyalizmin Gazi Meclisimizi hedef alması tesadüf değildir. Millî egemenliğin kalbi ve adresi olan Meclis, tavizsiz, dik ve onurlu duruşuyla temsil ettiği değerlere layık olduğunu bir kez daha kanıtlamıştır. Sahip oldukları saf, temiz yaradılıştan, taze, yeni heyecanlardan dolayı bugün çocuklara armağan edilmiştir. Özgürlük ve bağımsızlık bayrağının yarının büyükleri olacak çocuklara devredilmesi, bu varoluş şart ve değerimizin çocuklarımızla geleceğe taşınması anlamını içermektedir. Eğitim Bir-Sen olarak, millî egemenliğimizin, ülkemizi geleceğe taşıyacak olan çocuklarımızın insanlık ve medeniyet değerlerimize, çağın icaplarına göre gerekli bilgi, beceri ve donanımlara sahip olarak yetiştirilmeleriyle kalıcı ve anlamlı olacağına inanıyoruz. Ülkemizin ve milletimizin geleceği, bugünkü çocukların yorulmak bilmeyen, azimli çalışmaları sonucu parlak ve muhteşem olacaktır. Bu düşüncelerle, TBMM'nin açılışının 101'inci yılında, evvela bizlere üzerinde özgürce yaşadığımız bir vatan armağan eden başta Gazi Mustafa Kemal olmak üzere şehit ve gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyor; bütün çocukların Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyoruz” dedi.