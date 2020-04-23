Eğitim Bir-Sen Şube Başkanı Uçak'tan TBMM'nin 100'üncü yılı mesajı

Eğitim Bir-Sern Muğla Şube Başkanı Önder Uçak, TBMM'nin açılışının 100'üncü yıldöneminde yaptığı açıklamada, milli iradeye karşı vurulmak istenen darbelere rağmen tarihi yürüyüşün devam etitğini açıkladı.

Uçak, “Bir asırlık tecrübeyle kökleşen Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) 100'üncü açılış yıl dönümünü, tüm dünyanın bir salgının kuşatması altında kaldığı önemli ve kritik bir süreçte kutluyoruz. Bu kritik dönem bağımsızlığın, birliğin, beraberliğin, paylaşmanın ve dayanışmanın ne kadar önemli ve gerekli olduğunu bir kez daha ortaya çıkarmıştır. 23 Nisan 1920, vatanın işgal, milletin yok edilmek istendiği zorlu bir dönemde, Gazi Mustafa Kemal'in önderliğinde milli iradenin toparlanışına, destansı direnişine ve varoluşuna şahitlik ettiği bir tarihtir. Tarihsel, kültürel benlik ve kimliğimizin belirgin niteliğini ifade eden bu değerlerin Gazi Mustafa Kemal tarafından çocuklarımıza kazandırılmasının ardından en büyük görev eğitim sistemine düşmektedir. Çocuklar ancak millî, manevi değerlere dönerek, tarihini anlayarak, köklerini bilerek geleceğe bakabilir. İçeriden veya dışarıdan millî iradeyi sınırlamayı veya ortadan kaldırmayı amaçlayan her vesayet girişimi, bugünümüze ve geleceğimize vurulmak istenen bir darbedir. Son olarak 15 Temmuz'da millî iradesine vurulmak istenen darbelere millet gereken cevabı vererek tarihi yürüyüşüne devam etti, ediyor. 15 Temmuz'da Meclis'e saldırı olması, saldırının neye, hangi değerlerimize, ideallerimize olduğunu ve neyi savunduğumuzu izah etmesi bakımından önemlidir.

Küresel ölçekte etkileri olan yoğun, hızlı, hareketli yaşama biçiminin, doğrudan hayatımızı kitlesel, küresel ölçekte tehdit etme potansiyeli de taşıdığını, yaşadığımız Kovid-19 salgınıyla birlikte tecrübe ettik, ediyoruz. Şu anda insanlık kendi aralarındaki siyasi, ideolojik çekişme ve çatışmaları bir kenara bırakarak, enerjisini hayatta kalmak için seferber eder olmuştur. Eğitim Bir-Sen olarak, birliğimizi, bütünlüğümüzü koruyarak dünyaya el uzatmaya çalıştığımız bu zor günleri tarihe kaydederek, bu yılki 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı evlerimizde karşılayacağız; TBMM'nin çağrısıyla İstiklal Marşımızı bu kez evlerimizde aile fertleriyle okuyacağız ve bağımsızlığımızın sembolü ay yıldızlı bayrağımızı balkonlarımızda dalgalandıracağız” dedi.