Eğitim Bir-Sen'den Marmaris'te değerlendirme toplantısı

Memur-Sen'e bağlı Eğitim Bir-Sen Muğla Şube yönetimi ve ilçe temsilcileri, 2018 değerlendirmesi ve 2019 yılı çalışmalarını değerlendirmek üzere Marmaris'te bir araya geldi.

Önümüzdeki dönemde yapılması tasarlanan çalışmalarla ilgili istişarelerin edildiği teşkilat eğitim toplantılarında konuşan Şube Başkanımız Önder Uçak, seçim sürecinde açıkladığı ‘işimize, içimize ve dışımıza yolculuğun' her aşamasında mesafe kat ederek sendikal yürüyüşlerini sürdürdüklerini söyledi.

Türkiye'de ve Muğla'da daha nitelikli bir sendikacılığın yapılması, sendikal bilincin artması için çalışmalarının, eğitim programlarının devam edeceğini kaydeden Uçak, “Sendika olarak, delege, ilçe temsilciliği ve şube seçimleriyle bir kez daha yenilendik. Aramızda güven tazeleyen, ilk defa emaneti devralan arkadaşlarımız bulunmaktadır. Heyecanımızı tazeledik, birlik ve beraberliğimizi perçinledik. İçimize, işimize ve dışımıza yolculuğumuzu tüm hızıyla sürdürecek; hak, emek ve özgürlük mücadelemizi, hep birlikte yeni ufuklara taşıyacağız” dedi.

Eğitim Bir-Sen Muğla teşkilat buluşması kapsamında teşkilat eğitimi ve sekretarya toplantıları tamamlandığını ifade eden Şube Başkanı Uçak, “İlçe Temsilcileri ve yönetim kurulu üyeleri ile nitelikli bir toplantı gerçekleştirdik. Her biri Şube Başkanı, Genel Başkan sorumluluğu ile hareket eden ve güç kaynağımızı oluşturan temsilcilerimiz ve yönetimlerimiz umudumuzu artırıyor ve güçlü teşkilatı mümkün kılıyor” dedi.