Eğitim Bir-Sen'in 27'nci kuruluş yıldönümü

Türkiye'nin en büyük memur sendikası durumundaki Memur-Sen Konfederasyonuna bağlı Eğitim Bir-Sen kuruluşunun 27'nci yılını kutluyor. Mehmet Akif İnan öncülüğünde 14 Şubat 1992'de kurulan Eğitim Bir-Sen, 2001 yılında çıkarılan Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu'nun ardından çalışmalarına hız verdiği açıklandı.

Eğitim Bir-Sen Muğla Şube ve Memur Sen İl Başkanı Önder Uçak, 2011 yılında genel yetkili sendika, Mayıs 2018 itibarıyla 450 bine yaklaşan üyesiyle, Türkiye'nin en büyük sendikası ve sivil toplum kuruluşu olduklarını açıkladı. Uçak, “Eğitim-Bir-Sen, hukuksuz, adaletsiz, çağ dışı yönetim ve paylaşım pratiğinin egemen olduğu bir dönemde, kendi hayatları adına karar verme yetkisinin bir avuç azınlığın elinde olduğunun idrakinde olan, her türlü baskı aracına rağmen müesses nizamı dönüştürebileceğine inanan adanmış dava adamlarının 27 yıllık soylu mücadelesidir. Eğitim Bir-Sen, hakikatin ve bu hakikate inananların en çok hırpalandığı, darbelerin ve darbe girişimlerinin yaşandığı dönemlerde hakkın, hakikatin, özgürlük arayışının, adaletin örgütlü vicdanı ve sesi olmuştur. Eğitim Bir-Sen, kurulduğu günden beri emek, özgürlük ve adaletin ayrılmaz bir bütün olduğu gerçeğinden hareketle, eğitim çalışanlarının hak ettiklerini almasını sağlayacak adil paylaşım için mücadele etmiştir. 28 Şubat'ın utanç verici kararlarının hayatımızdan çıkmasının, başörtüsü zulmünün sona ermesinin, katsayı engelinin son bulmasının, 15 Temmuz darbe ve işgal girişiminin püskürtülmesinde alanlara ilk çıkan teşkilat olmuştur. Mücadelesinin küresel boyutunda, 5 kıtadan, 77 ülkeden, 94 sendika ve 4 bölgesel eğitim örgütüyle gönül köprüleri kurmuş, önemli bir kısmıyla iş birliği anlaşması imzalamıştır.

Eğitim Bir-Sen, hakka, özgürlüğe, adalete, eşitliğe dayalı; emeğin hak ettiği değere kavuşacağı bir toplumsal ve siyasi hayatın tesisi için 27 yıldır verdiği mücadeleyi, devraldığı sendikal mirası bir sorumluluk ve görevler fermanı bilerek kararlılıkla sürdürecektir. Kurucu Genel Başkanımız Mehmet Akif İnan, yol arkadaşı Şükrü Gökdemir ve ‘Bir Duruş Adamı' Erol Battal başta olmak üzere, ahirete irtihal eden bütün yöneticilerimize ve üyelerimize Allah'tan rahmet diliyoruz” dedi.