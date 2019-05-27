Eğitimcilerin yetkili sendikası yine Eğitim Bir-Sen oldu

2019 yılı Muğla'da eğitim, öğretim ve bilim hizmetleri kolunda yetkili sendikanın belirlendiği toplantı sonrası Memur-Sen'e bağlı Eğitim-Bir-Sen Şubesi son üç yılda olduğu gibi 2019 yılında da yetkili sendika oldu.

Muğla İl Milli Eğitim Müdürlüğü toplantı salonunda yetkili sendika belirleme çalışmaları kapsamında eğitim, öğretim ve bilim hizmetleri kolunda faaliyet gösteren sendikaların şube başkanlarının katılımı ile sendikaların 2019 yılı üye sayıları mutabakat metni imza altına alındı. İmzalanan mutabakat sonucunda Muğla'da eğitim, öğretim ve bilim hizmetleri kolunda faaliyet gösteren sendikaların içerisinde 2016, 2017 ve 2018 yıllarında yetkili olan sendika Eğitim-Bir-Sen 4'üncü kez üst üste yetkili sendika oldu.

Memur-Sen İl Başkanı ve Eğitim Bir-Sen Muğla Şube Başkanı Önder Uçak imzalar atıldıktan sonra yaptığı açıklamada, “Muğla'da Eğitimcileri tercihi bir kez daha Eğitim-Bir-Sen oldu. Kutlu yürüyüşe emek, ömür ve gönül verenlere yürekten teşekkür ediyor, eğitim çalışanlarının gür sesi, sendikacılığın en güçlü adresi olmaya devam edeceğiz” dedi.

Sendikayı okullarda, kurumlarda, eğitim çalışanlarına anlatan, kutlu yürüyüşe davet eden işyeri temsilcilerine, ilçe başkan ve yönetimlerine, il yönetimine, kadınlar komisyonuna 3 bin 990 üyeye teşekkür eden Uçak, “Muğla'da ‘Yeni Ufuklardan Yeni Umutlara' soylu mücadelemizi her geçen gün arttırarak destan yazmaya devam edeceğiz” dedi.

Şube Başkanı Uçak, “İmzalanan mutabakat metinlerine göre üye sayımız, 3 bin 675'i Millî Eğitim Bakanlığı, 52'si Kredi ve Yurtlar Kurumu, 263'ü üniversite olmak üzere, toplamda 3 bin 990'a çıktı. Bu, sadece bir başarı değil, başarının, başarmanın destanıdır. Bu, Eğitim-Bir-Sen'in sadece önde ve öncü olduğunun değil, aynı zamanda büyük bir imkân, büyük bir çözüm, büyük bir çıkış olduğunun da tescilidir” dedi.