"Eğitimde İyi Örnekler" ödüllendirildi

Muğla Milli Eğitim Müdürlüğünce 2018-2019 eğitim öğretim yılında yürütülen "Eğitimde İyi Örnekler Projesi" ödül töreni

Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. Eğitim ve öğretim faaliyetleri kapsamında iyi örnek olarak kabul edilen çalışmaların ortaya çıkarılması, yaygınlaştırılması ve diğer okullar tarafından model alınmasının amaçlandığı projenin ödül töreni öncesi konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Pervin Töre, "Proje demek vizyon demektir. Proje demek yenilikçi yaklaşım demektir. Proje demek özveri, emek, işbirliği demektir. Bu bilinç ve yaklaşımla “Eğitimde İyi Örnekler” projesini gerçekleştirdik. “Mutlu Çocuklar, Mutlu Türkiye” sloganıyla, öğretmenlerimizi yenilikçi uygulamalar geliştirmeye, iyi örnekler sunmaya ve paylaşmaya davet ettik. Eğitime alternatif bir bakış açısı getiren, eğitimi geliştirmeye gönüllü ve kararlı eğitimcilerimiz Bu projede, “Biz de varız.” dediler. İlk dönem 401 başvurudan 19 alanda; ikinci dönem ise 454 başvurudan 17 alanda iyi örneklerle bizleri buluşturup emsal oluşturdular" dedi.

"Öğretmen ve öğrencilerimize teşekkür diyorum"

Töre konuşmasının devamında, “Eğitimde İyi Örnekler” projesi ulusal ve yerel düzeyde, eğitimin her kademesinde uygulanmakta olup her geçen gün iyi örneklerin sayısının artacağına inancım sonsuzdur. Bu duygu ve düşüncelerle projeye katılan, dereceye giren ve destek sunan tüm okul ve kurumlarımıza, yönetici, öğretmen ve öğrencilerimize özverili çalışmalarından dolayı can-ı gönülden teşekkür ediyorum. Eğitimde iyi örneklerin daha da geliştirilip yaygınlaşmasını diliyor, hepinizi saygıyla selamlıyorum" diye konuştu.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bilal Duman ise, "Yenici öğretmenlerin zihinsel algoritmalarına dayanan toplumların kaderi, işte bugün toplumun geleceğinin şekillendirileceği bir projenin ödül törenini gerçekleştiriyoruz" diyerek dünya genelindeki eğitim faaliyetlerinden örneklerle eğitimde yapılması gerekenleri katılımcılara aktardı.

Program ödül töreninin ardından sona erdi.