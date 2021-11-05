Eğitimde ‘İyi Örnekler' ödüllendirildi

Muğla Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı okullarda gelişim vizyonuna sahip güvenilir ortamların oluşturulması, bu ortamlarda iyi örnek kabul edilen çalışmaların ortaya çıkarılması ve diğer okullar tarafından model alınmasını sağlamak amacıyla düzenlenen ‘Eğitimde İyi Örnekler' yarışması ödül töreni yapıldı.

Yarışma kapsamında 10 farklı temada 289 proje başvurusu gerçekleşirken, bu başvurular arasından 39 proje ‘Eğitimde İyi Örnek' olarak ödül almaya hak kazandı. Ödül töreni Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi AKM 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri salonunda yapıldı.

Eğitimde iyi örnekler yarışması ödülü törenine Muğla Valisi Orhan Tavlı, Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Cumhur Çoban, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Çiçek okul yöneticileri ve öğretmenler katıldı.

Eğitimde iyi örnekler yarışmasında dereceye giren okullar Üniversite AKM salonunda yarışmaya katıldıkları projeler ile ilgili stant açtı. Stantlarda proje çalışmaları sergilenirken, törene katılan protokol üyeleri stantları tek tek gezerek projeler hakkında bilgi aldı.

Ödül töreninin açılışında konuşan Milli Eğitim Müdürü Emre Çay, “Bugün aramızda işini aşkla ve bir sanatçı edasıyla yaparak Muğla'mıza eğitimde iyi örnekler kazandıran öğretmenlerimizi okul idarecilerimizi ödüllendirmek iyi örnekleri paylaşmak, özgün çalışmalarını ön plana çıkararak tüm okullarımız tarafından model alınmasını sağlayarak okullar arası imkan farklılıklarını minimize etmek ve bu şuurda çalışmalarımızı sergilemek için bir araya geldik. İlimizde 10 farklı temada 289 proje başvurusu gerçekleşmiş, bu başvurular arasında 39 alanda projelerimiz eğitimde iyi örnek olarak ödül almaya hak kazanmıştır. Eğitimde iyi örnekler projesi ulusal ve yerel düzeyde eğitimin her kademesinde uygulanmakta olup her geçen gün daha iyi örneklerin sayısının arttığını görmekteyiz” dedi.

Eğitimde iyi örnekler projesi yarışmasında dereceye giren okulların yönetici ve proje sorumlularına ödülleri Vali Orhan Tavlı, Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Cumhur Çoban, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Çiçek tarafından verildi.