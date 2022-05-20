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Eğlence mekanı çatısına düşen paraşütçü yaralandı

Muğla’nın Fethiye İlçesi’nde, iniş sırasında yamaç paraşütünün kontrolünü yitiren pilot eğlence mekanının çatısına düştü.

Muğla'nın Fethiye İlçesi'nde, iniş sırasında yamaç paraşütünün kontrolünü yitiren pilot eğlence mekanının çatısına düştü.


Fethiye'nin Ölüdeniz Mahallesine hava oyunları için gelen Mariye Erol (21), Babadağ'daki Bin 700 metre yüksekliğindeki pistten tekli atlayış yaptı. Belcekız Plajı'ndaki iniş pistine inişe geçen Erol, paraşütün kontrolünü kaybederek bir eğlence mekanının çatısına düştü.


112 Acil Çağrı Merkezinden yardım istenmesi üzerine olay yerine JAK timi ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalenin ardından 112 Acil Servis ekibince Fethiye Devlet Hastanesine kaldırılan Erol'un sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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