Eğlence mekanlarında oturacak yer kalmadı

14 Şubat Sevgililer Günü, sebebiyle Marmaris'teki eğlence mekanları doldu taştı. İşletmeler, kış ortasında yaz yoğunluğunu yaşadı.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde 14 Şubat Sevgililer Günü'nü fırsat bilenler soluğu kafe, bar, restoran gibi mekanlarda aldı. Uzunyalı, Marmaris Liman ve ilçenin dünyaca ünlü Barlar Sokağı'nda açık olan mekanlarda adım atacak yer kalmadı. Mekanların çoğu Sevgililer Günü temalı süslemelerle süslendi. Bazı vatandaşlar canlı müzik eşliğinde yemek yerken, bazı vatandaşlar da gece kulüplerindeki Dj performanslarıyla eğlendi. Muğla merkezden ve çevre ilçelerden de gelenlerin olduğu ilçede, bazı mekanlar dolduğu için misafir kabul etmedi. İlçede eğlence gecenin ilerleyen saatlerine kadar devam etti. Kış ortasında müşterilerle dolup taşan işletmeler ise yoğunluktan memnun oldu. Kaliteli hizmetin önemine vurgu yapan işletme sahibi Ayşe Nurdan Aras, “Kalite için çalışan bir sürü işletme var. Bizim gibi işletmeler arttıkça Marmaris'teki turist sayısının da artacağını, turizmin eksiksiz olarak devam edeceğini düşünüyorum” dedi.

Sevgililerin gününü kutlayan işletme sahibi Uğur Sayar, “Yaz kış açık olduğumuz için değerli misafirlerimiz gereken ilgiyi gösteriyorlar. Özellikle özel günlerde daha yoğun oluyoruz.” dedi.

Marmaris'in yıl boyunca yaşayan bir şehir olduğunu belirten işletme sahibi Fuaat Akgül, “Artık Marmaris sadece yazları değil 12 ay iş yapıyor. Sadece özel günlerde değil diğer günlerde yoğun oluyor. Bugüne özel programlar hazırladık. Marmaris'in önemli iki sanatçısı sahne alıyor. Günler öncesinde provalar yapmaya başladık. Bu yıl ‘Sevgililer Günü'ne' özel bir önem verdik” dedi.

İşletmelerindeki yoğunluktan memnun olduklarını dile getiren işletme müdürü Gökhan Yıldırım ise, “Uzun yıllardır Marmaris'te kış turizminin olmamasıyla ilgili sıkıntılar yaşanmakta. Fakat son bir iki yıldır Marmaris'te kış turizmi de farklı aktivitelerden dolayı kış turizmi de ileri boyutlara ulaşmış durumda. Yerel yönetimlerin destekleriyle kış turizminin sürelerinin daha da uzayacağını tahmin ediyorum” dedi.