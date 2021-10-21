Ekim Geçidi sergisi onbirinci kez kapılarını açtı

Cumhuriyet'in kuruluşu onuruna düzenlenen Ekim Geçidi Sergisi, Armutalan Kültür Merkezi'nde 11. kez sanatseverlerle buluştu.

Cumhuriyetin kuruluşunun 98. yılında, Ekim Geçidi - 2021 Marmaris Sergisi bir kez daha kapılarını açtı. Marmaris Belediyesi öncülüğünde 2010 yılından bu yana gelenekselleşen sergide bu yıl 54 kişinin çalışması yer aldı. Yurdun birçok il ve ilçesinde her yıl eş zamanlı olarak Cumhuriyet coşkusuna ortak olmak amacıyla düzenlenen serginin Marmaris'teki açılışına Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay da katıldı. Serginin açılış kurdelesini Başkan Oktay ve sergi sorumlusu Kaysu Biber birlikte kesti.

Başkan Mehmet Oktay etkinlikte yer alan tüm sanatçıları tebrik ederek “Marmaris'in kültür ve sanat hayatına katkı sunan, kentimize bu önemli değerleri kazandıran herkese çok teşekkür ederim. Bu sergi Cumhuriyet'e bir saygı duruşu niteliği taşımakla birlikte belediyemizin de en önemli kültür sanat etkinlikleri arasında yer almaktadır.” dedi.

Sergi 30 Ekim tarihine kadar Armutalan Kültür Merkezi'nde görülebilecek.