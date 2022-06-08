Ekipler tekneyle geldi, kaçak binanın yıkımına başlandı

Muğla'nın Fethiye ilçesi Şövalye Adası'na tekneyle ulaşım sağlayan belediye ekipleri imara aykırı olduğu belirlenen binanın yıkımına başladı.

Fethiye açıklarında yerleşimi bulunan tek ada olan Şövalye adasında Fethiye Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğünün incelemesinde, adada kaçak ve ruhsatsız yapıldığı tespit edilen binanın yasal süreci tamamlandı. Tekne ile adaya ulaşan belediye ekipleri, tahliye kararı tebliğ edilen binanın yıkımına sabah saatlerinde başladı. İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ve zabıta ekipleri güvenlik amacıyla bölgede hazır bekletildi. Balyoz ve hiltiyle gerçekleşen yıkımın birkaç gün sürmesi bekleniyor.