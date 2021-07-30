Ekiplere su taşırken hayatını kaybeden Şahin Akdemir son yolculuğuna uğurlandı

Muğla'nın Marmaris ilçesindeki orman yangınında itfaiyecilere su dağıtırken dumandan etkilenen ardından motosikletinden düşüp alevlerin arasında kalarak hayatını kaybeden Şahin Akdemir memleketi Köyceğiz'de toprağa verildi.

Dün Marmaris'in Armutalan ilçesinde başlayan yangında itfaiyecilere su götürmek için motosikleti ile bölgeye giden 25 yaşındaki 1 çocuk babası Şahin Akdemir, dumandan etkilenmiş ardından motosikletinden düşmüş ve alevlerin arasında kalarak hayatını kaybetmişti.

Şahin Akdemir'in cenazesi bugün öğleden sonra memleketi Köyceğiz ilçesine bağlı Sazak Mahallesi'ne getirildi. Ardından Sazak Merkez Camii'nde cenaze namazı kılındı. Şahin Akdemir'in cenazesi kılınan cenaze namazının ardından Gedik Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Törene Şahin Akdemir'in ailesi ve yakınlarının yanı sıra AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Muğla Valisi Orhan Tavlı, AK Parti Muğla Milletvekilleri Yelda Erol Gökcan ile Mehmet Yavuz Demir, CHP Grup Başkan Vekili Engin Özkoç, CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, CHP Muğla Milletvekili Burak Erbay katıldı.