İhlas Haber Ajansı

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Ekmek bıçaklı şahıs etrafa korku saldı

Muğla’nın Ortaca ilçesinde alkollü olduğu iddia edilen bir şahıs, elinde bıçakla etrafa korku salarken, polis ekipleri şahsı bir süre sonra gözaltına aldı.

Muğla'nın Ortaca ilçesinde alkollü olduğu iddia edilen bir şahıs, elinde bıçakla etrafa korku salarken, polis ekipleri şahsı bir süre sonra gözaltına aldı.


Olay, ilçe merkezinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yolda elinde ekmek bıçağı ile bir şahsın bağırarak yürüdüğünü gören vatandaşlar durumu polise bildirdi. İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler olay yerine geldi ve güvenlik önlemi aldı. Elinde ekmek bıçağı ile otogar önünden yaklaşık 100 metre boyunca ilerleyen şahıs, kendisinin dolandırıldığını savundu. Bir süre sonra elindeki bıçağı yere atan şahıs polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.


Şahsın gözaltına alınırken çevredekilere, “İyi bak, iyi bak, Ortaca böyle insan görmemiştir” demesi dikkat çekti.

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