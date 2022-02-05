Ekolojik yaşam uzmanı Erkan Şamcı hayatını kaybetti

Muğla’nın Fethiye ilçesinde yaşayan Ekolojik yaşam uzmanı 63 yaşındaki Erkan Şamcı korona virüs nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Muğla'nın Fethiye ilçesinde yaşayan Ekolojik yaşam uzmanı 63 yaşındaki Erkan Şamcı korona virüs nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Televizyon programlarında gündüz kuşağında kimyasaldan uzak, ekolojik ürün tarifleriyle tanınan ekolojik yaşam uzmanı Erkan Şamcı, 63 yaşında korona virüse yenik düştü. Fethiye Devlet Hastanesinde bir süredir korona virüsle mücadele eden Erkan Şamcı'nın ölüm haberini eşi sosyal medya aracılığıyla duyurdu.
Erkan Şamcı'nın sosyal medya hesabından paylaşım yapan eşi, "Değerli eşim Erkan Şamcı, 4 Şubat 2022 tarihinde Hakk'ın Rahmetine kavuşmuştur. Cenazesi Pazar günü Fethiye'de Rıdvan Cami'nden kaldırılıp öğle namazını müteakiben Çatalarık Mezarlığı'na defnedilecektir. Başımız sağ olsun" ifadelerini kullandı.