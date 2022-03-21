‘El Ele Projesi' patili dostları Sevindirdi

Fethiye Çalıca Ortaokulu tarafından sokak hayvanları için başlatılan ‘El Ele Projesi' kapsamında düzenlenen yardım kampanyasında elde edilen gelir, Seydikemer Belediyesi Sokak Hayvanları Geçici Bakım Evi ve Rehabilitasyon Merkezi'ndeki sokak hayvanlarının bakımı için harcandı.

Öğrencilere sosyal sorumluluk bilincini kazandırmak, doğada yaşayan her canlıya saygı göstermek ve sokak hayvanlarına ilgi ve destek sağlamak için Fethiye Çalıca Ortaokulu tarafından başlatılan El Ele Projesi gönülleri fethetti. Öğretmen ve öğrenciler tarafından yürütülen projeye velilerde destek oldu.

Proje kapsamında ilk olarak okul bahçesinde yardım kampanyası düzenlendi. Öğrencilerin aileleri tarafından hazırlanan yiyecekler, yardım kampanyasında satıldı. Yardım kampanyasında elde edilen gelirle ilaç, parazit ilacı ve mama alındı. Ayrıca öğrenciler arasında hayvan sevgisi, sokak hayvanları ve barınak temalı dijital ortamda oluşturacakları afiş yarışması düzenlendi. El Ele Projesi'nin sonunda Çalıca Ortaokulu Müdürü Ali Ünal, okul öğretmenleri ve öğrenciler, Seydikemer Belediyesi Sokak Hayvanları Geçici Bakım Evi ve Rehabilitasyon Merkezi'ni ziyaret etti. Barınaktaki hayvanlarla yakından ilgilenen öğrenciler, unutamayacakları bir deneyim kazandı. Seydikemer Belediyesi Sokak Hayvanları Geçici Bakım Evi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde görevli Veteriner Berke Demiröz eşliğinde barınağı gezen öğretmen ve öğrenciler, bilgilendirildi.

Çalıca Ortaokulu Müzik Öğretmeni Elif Dalkıran projeyle ilgili yaptığı açıklamada; “Veteriner Hekimimiz Berke Bey ve okul müdürümüz ile birlikte bir organizasyon yapıp, öğrencilerimize doğada sadece bizlerin olmadığını, patili dostlarımızın, hayvan dostlarımızın da doğanın bir parçası olduğunu; onları sevmemiz, korumamız, onlara yardımcı olmamız gerektiğini anlatabilmenin en güzel yolu olarak öğretmen arkadaşlarımızla birlikte yardım kampanyası düzenledik. Okulumuzda 6'ncı sınıf öğrencilerimizin velileri tarafından hazırlanan yiyecekleri sattık. Elde ettiğimiz gelirle barınaktaki yavrular ve köpekler için;ilaç, parazit ilacı, mama gibi şeyler satın aldık. Öğrencilerimizle birlikte barınağa ziyarete geldik. Hem hayvan dostlarımızı besledik hem de onlara nasıl davranmamız gerektiği hakkında bilgilendirildik. Burada olmaktan dolayı çok mutluyuz. Desteklerinden dolayı Seydikemer Belediyesine ve Veteriner Berke Bey'e teşekkür ediyorum” diye konuştu.