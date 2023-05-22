Menteşe Belediyesi kursiyerlerinin hazırladığı el emeği göz nuru eserler görücüye çıkıyor.
Menteşe Belediyesi'nin geleneksel kış kursları yılsonu sergisinde Bin 650 kursiyerin eseri sergilenecek.
Sergide, resim, ebru, takı tasarım, kırkyama, örgü, deri aksesuar yapımı, seramik, kağıt rölyef, mozaik, halk oyunları, ahşap boyama, otantik giysi süsleme, gitar, keman, bağlama, halk müziği korosu, nakış, iğne oyası, dekoratif ev aksesuarları yer alacak. 23 Mayıs Salı günü saat: 17.00'de Konakaltı İskender Kültür Merkezinde açılacak olan sergi, Cumartesi gününe kadar ziyaretçisine açık olacak.