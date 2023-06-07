El emeği ürünlerini yıl sonu sergisiyle görücüye çıkarttılar

Muğla'nın Dalaman ilçesinde Dalaman Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü tarafından düzenlenen yıl sonu sergisinin açılış töreni gerçekleştirildi. Sergide, Halk Eğitimi Merkezi kursiyerlerinin 2022-2023 Eğitim Öğretim yılı içerisinde gerçekleştirdiği el sanatları ve resim gibi çalışmalar sergilendi. Serginin açılış törenine eşi Dr. Derya Yakuta ile birlikte katılan Dalaman Kaymakamı Mesut Yakuta, sergideki eserleri yakından inceleyerek, çalışmalar hakkında bilgi aldı. Kursiyerlerin yeteneklerini takdir ve teşekkür eden Kaymakam Yakuta, görücüye çıkan eserleri tek tek incelerken, kursiyerler ile sohbet etti. Ayrıca törende, sanatın ve el emeğinin önemine vurgu yapılırken, Halk Eğitim Merkezi'nin kurslarının bireylere eğitim ve yeteneklerini geliştirme imkanı sunduğu ifade edildi.

Açılış törenine, Kaymakam Yakuta ve eşi Dr. Derya Yakuta'nın yanı sıra Garnizon Komutanı, Belediye Başkan Yardımcısı, Kurum Amirleri, Siyasi parti temsilcileri ve birçok vatandaş da katıldı.