El emekleri sergilendi

Sergide, Bin 416 kursiyerin 23 ayrı dalda yaptığı el emeği, göz nuru eserler büyük beğeni topladı. Serginin açılışına Muğla Vali Yardımcısı Fethi Özdemir de katıldı.

Başkan Gümüş serginin açılışında yaptığı konuşmada, “Kurslarımız geleneksel hale geldi. Her yıl yüzlerce kursiyerimiz kurslarımıza katılıyor. Kurslarımız sayesinde, hem birbirinden değerli eserler ortaya çıkarıyorlar, hem de sanatla iç içe yaşıyorlar. Her zaman söylediğim gibi kursiyerlerimiz aynı zamanda belediyemizin bir çalışanı. Çünkü biz Menteşe'yi sizlerle, halkımızla birlikte yönetiyoruz. Kursiyerlerimize bizi tercih ettikleri için teşekkür ediyorum. 6 aylık bir çalışmanın ürününü olan bu güzel sergide, emeği geçen kurs eğitmenlerimizi de tebrik ediyorum. Menteşe Belediyesi olarak farklı alanlarda kurslar açmaya devam edeceğiz. Bizleri yalnız bırakmayan siz değerli konuklarımıza da katılımlarınız için teşekkür ediyorum” dedi.