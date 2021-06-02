Elektrik direğine çarpan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

Muğla'nın Ortaca ilçesi Dalyan Mahallesi İztuzu yolunda meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre; Gökbel Mahallesinden, Dalyan Mahallesi istikametine giden 48 ADC 555 plakalı motosiklet sürücüsü Murat Uysal (21) Gölbaşı mevkisinde direksiyon hâkimiyetini kaybetti. Savrulan motosiklet elektrik direğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle sürücü Murat Uysal yaralandı. Olay yerine gelen 112 acil sağlık ekipleri Uysal'ı Ortaca'da özel bir hastaneye kaldırdı.

Uysal, yapılan müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.