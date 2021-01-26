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Elektrik panosundan akıma kapılan bir kişi öldü

Muğla’nın Fethiye ilçesinde elektrik panosundan akıma kapılan bir kişi hayatını kaybetti.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde elektrik panosundan akıma kapılan bir kişi hayatını kaybetti.


Edinilen bilgiye göre, Yanıklar Mahallesi'ndeki bir mobilya atölyesine, kapalı olduğu sırada içeriye giren Ozan Kula (21) iş yerindeki elektrik panosunu kurcaladığı sırada akıma kapıldı. Kula'nın akıma kapıldığını görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istemesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.


Olay yerine gelen sağlık ekipleri Kula'nın yaşamını kaybettiğini belirledi.

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