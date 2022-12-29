Elektrik süpürgesinde uyuşturucu yakalandı

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yeni yıl öncesi devam eden uyuşturucu ile mücadele çalışmaları çerçevesinde Marmaris'te elektrikli süpürge içinde 3 kilo uyuşturucu ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, A.Y, isimli şüpheliye elektrikli süpürge içinde uyuşturucu geleceği bilgisini alan ekipler narkotik dedektör köpeği Coco ile gelen kolide arama yaptı. Yapılan aramada, elektrik süpürgesi içerisine gizlenmiş vaziyette, 3 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi.

Şüpheli A.Y. yakalanarak gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlar tarafından tutuklandı.