Elindeki tarihi eserleri satamadan yakalandı

Muğla'nın Yatağan ilçesinde elinde bulunan tarihi eserleri satmak için müşteri arayan şahıs, tarihi eserleri satamadan yakalandı.

Muğla İl Jandarma Komutanlığınca yapılan istihbari çalışmalarda, Yatağan Yenimahalle adresinde oturah M.K. isimli şahsın elinde bulunan tarihi eser niteliği taşıyan malzemeleri satmak için müşteri aradığı bilgisine ulaşıldı. Jandarma İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Yatağan İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince şüphelinin ikametinde arama yapıldı.

apılan aramada, Boksite taşı, Quarz taşı, Feldspat taşı, 2 adet dedektör, kurusıkı tabanca, 2 adet şarjör, 3 fişek, 3 adet murç, sırt çantası ve 6 adet kalem pil ele geçirildi.

Yatağan Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen faaliyet ile ilgili adli işlemler devam ediyor.