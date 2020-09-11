Elmacı Dede, Oruç Reis'e 50 kasa üzüm gönderdi

Denizli'de yaşayan "Elmacı Dede" olarak bilinen 70 şaşındaki Muhammet Yılmaz, Doğu Akdeniz'de faaliyet gösteren Oruç Reis gemisine teslim edilmek üzere, Marmaris Aksaz Deniz Üskomutanlığı'na 50 kasa üzüm getirerek yetkililere teslim etti.

Denizli'nin Çivril ilçesinde yaşayan 70 yaşındaki Muhammet Yılmaz, arkadaşı Mehmet Çiftçi ile Kaklık Mahallesi Muhtarlığı ve özel bir işletmeden temin ettiği 50 kasa üzümü Türk bayraklarıyla süslediği ve üzerine “Hedef Kızıl Elma”, “Barış Pınarı Harekatı”, “Hakkari Kıran” yazdığı minibüsü ile Muğla'nın Marmaris ilçesine getirerek, Doğu Akdeniz'de görev yapan Oruç Reis gemisine teslim edilmek üzere Marmaris Aksaz Deniz Üskomutanlığı yetkililerine teslim etti.

"Mavi Vatanı unutmam yanlış olur"

Üzümlerini yetkililere teslim eden Muhammet Yılmaz, "Bahçemdeki elmalar bitince temin ettiğim üzümleri göndermek istedim. İdlib harekatı sırasında Türkmenlerin yetimlerine elbise ve ayakkabı götürmüştüm. Her yere gittim, 'Mavi Vatanı' unutmam yanlış olur diye düşündüm. Aşağı yukarı bir hafta 10 gündür Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'ndan izin ile uğraşıyordum. İzin çıkınca, bu emelime de ulaşmış oldum" dedi.

"70 yaşındaki Osmanlı torunu bunu yapıyorsa, gençlerimizi düşünsün dış mihraklar"

"Benimkisi vatan, bayrak sevdası" diyen Yılmaz, "Bu zaten benim içimdeki bir sevda. Bayrak, vatan, millet sevdası. Nerede operasyon var, nerede askerimizin gücünü dünya kamuoyuna bir nebze olsun gösterebilmek için, 70 yaşındaki Osmanlı torunu hal ve hareketlerini dünya görsün ki, gençlerinin ne yapabileceğini, akılları beyinleri düşünceleri yetmesin diye ben bu kararı aldım. Derdim vatan sevdası bayrak sevdası. Onun dışında hiçbir düşüncem de yok, menfaatim de yok" şeklinde konuştu.