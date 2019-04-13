‘Elmayı Yedik' tiyatro oyununa yoğun ilgi

Amatör tiyatro oyuncularının rol aldığı ‘Elmayı Yedik' isimli tiyatro oyunu Marmaris'te sahnelendi. Kadınların maruz kaldığı ayrımcılığı konu alan skeçlerden oluşan oyuna ilçe yaşayanı yoğun ilgi gösterdi.

‘Marmaris Halk Tiyatrosu' grubu skeçlerden oluşan tek perdelik ‘Elmayı Yedik' oyununu sahneledi. Oyun Armutalan Kültür Merkezi'nde seyirciyle buluştu. Kadınların maruz kaldığı ayrımcılığı konu alan skeçlerden oluşan oyuna sanatseverler yoğun ilgi gösterdi. Oyunun yönetmeni ve oyuncusu Atilla Geniş oyun hakkında bilgi verdi. İki yıldır faaliyette olan bir grup olduklarını dile getiren Geniş, “Marmaris Halk Tiyatrosu” iki yıldır kurulan bir tiyatro. İkinci oyunumuzu sahneledik. Bu oyunumuz, kadınlar için yapıldı. Kadınların uğradığı ayrımcılığa karşı biz de bir ses olalım dedik. Ve Marmaris'ten kadınlara bir selam çaktık. Birinci oyunumuz da büyük bir ilgiyle karşılandı. Bu oyunda da ilgi fena değildi. Marmaris için çok doyurucu bir ilgi vardı. Bu akşam buradan çok mutlu ayrıldık. İyi bir enerji yaşadığımıza inanıyoruz. İnsanlara da iyi bir enerji verdiğimizi düşünüyorum. Daha büyük oyunlara hazırlanıyoruz.”