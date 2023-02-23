EMARÇEP üyesi başkanlar fidan dikti

Marmaris Belediyesi'nin de üyesi olduğu Ege ve Marmara Çevreci Belediyeler Birliği'nin (EMARÇEP) encümen toplantısı Marmaris'te gerçekleşti. Birliğe üye belediye başkanları Marmaris'in yanan alanlarına öğrencilerle birlikte fidan dikti.

Ege ve Marmara Çevreci Belediyeler Birliğinin aylık encümen toplantısı Marmaris'te yapıldı. Birlik Başkanı Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, Küçükkuyu Belediye Başkanı Cengiz Balkan, Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, Dazkırı Belediye Başkanı İsmail Taylan, Bozkurt Belediye Başkanı Birsen Çelik ve Büyükçekmece Belediyesi Meclis Üyesi Coşkun Tanış, toplantı öncesi Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay'ı da ziyaret etti.

Encümen üyeleri ayrıca geçtiğimiz yıl yaşanan orman yangınında etkilenen Yeşilbelde bölgesinde öğrencilerle birlikte fidan dikti. Burada bir açıklama yapan Birlik Başkanı Selman Hasan Arslan, “Bugün Atatürk'ün Marmaris'e gelişinin yıl dönümü. Böyle özel bir günde burada olmak bizim için çok ayrı bir ifade ve anlam taşıyor. Marmaris çok büyük yangın felaketleri geçirdi. O dönem de birlik olarak Başkanımız Mehmet Oktay'ı ziyaret edip, geçmiş olsun dileklerimizi iletmiştik. Çevreci olarak sorumluluğumuz gereği bu yanan yerlerin tekrar yeşermesine katkı vermek istedik” dedi. Yaklaşık 300 fidanı toprakla buluşturduklarını söyleyen Arslan, “Cennet Marmaris tekrar eski günlerine kavuşacak” dedi.