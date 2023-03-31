Emekli Orman Mühendisine “Vefa Ormanı'

Muğla Orman Bölge Müdürlüğünde uzun yıllar görev yapan ve kızılçamın doğal gençleştirme yöntemini bularak ormancılık literatürüne kazandıran emekli Orman Mühendisi Mehmet Yaka adına Milas'ta ‘Hatıra Ormanı' oluşturuldu.

1967-1998 yılları arasında Kavaklıdere, Milas ve Muğla Orman İşletme Müdürlüklerinde görev yapan emekli Orman Mühendisi Mehmet Yaka, kendi adına oluşturulan hatıra ormanına fidan dikim törenine katıldı ve Bölge Müdürü Yasin yaprak ile birlikte fidan dikti.

Milas Mumcular-Mazı bölgesinde 2021 yılında meydana gelen yanık alan içinde oluşturulan “Mehmet Yaka hatıra Ormanı” fidan dikim etkinliğine Bölge Müdürü Yasin Yaprak, Bölge Müdür Yardımcıları Ersen Çetin ve Adnan Güller, Milas Orman İşletme Müdürü Mehmet Uslu, Emekli Orman Mühendisi Mehmet Yaka ve beraber görev yaptığı emekli meslektaşları katıldı.

Muğla Orman Bölge Müdürü Yasin Yaprak törende yaptığı konuşmada, bunun bir vefa çalışması olduğunu, kaybedilen ormanları yeniden kazanmak kadar, çalışan ormancıları teşvik etmek, gelecek kuşaklara ormancılıkta değerbilirliği önemini kavratmak olduğunu söyledi.

Mehmet Yaka 1967 - 1998 yılları arasında Kavaklıdere - Milas ve Muğla Müdürlükleri bünyesinde Orman kurma ve yetiştirme mühendisi olarak çalıştı. Bu dönemde araştırma çalışmaları da yapan Yaka, Kızılçamların doğal gençleştirme yöntemini keşfetti, bu keşfini uyguladı. Bu yöntem dünyanın tüm kızılçam bölgelerinde uygulamaya sokuldu.