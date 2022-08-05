Emekli polis memuru son yolculuğuna uğurlandı

Muğla'nın Ula ilçesinde arkadaşı tarafından yaralandıktan sonra kaldırıldığı hastanede 4 ay sonra yaşam savaşını kaybeden emekli polis memuru Mustafa Dören son yolculuğuna uğurlandı. Dören'in cenazesine eski eşi ünlü oyuncu Gülnihal Demir, Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş ve yakınları katıldı.

Olay, Nisan ayında Muğla'nın Ula ilçesine bağlı Akyaka Mahallesi'nde meydana geldi. Karavanda yaşayan Mustafa Dören arkadaşıyla birlikte oturdukları esnada henüz bilinmeyen bir nedenle aralarında tartışma çıktı. Tartışma sonucunda yaşanan kavgada Dören ağır şekilde yaralanıp hastaneye kaldırıldı. Yaşanan olay sonrasında kavgaya karışan G.S. isimli şüpheli gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen G.S. mahkeme tarafından denetimli serbestlikle salıverildi. Kavgada ağır yaralanan Dören ise hastanedeki 4 aylık yaşam savaşını kaybetti. Dören'in cenazesi ikindi namazı sonrasında Menteşe Kurşunlu Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Şehir Yeni Mezarlığı'nda defnedildi. Cenazeye Dören'in eski eşi ünlü oyuncu Gülnihal Demir, Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş ve yakınları katıldı.