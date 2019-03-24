İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Emekli Yarbay Koç askeri törenle defnedildi

Emekli Yarbay Şefki Koç için Fethiye’de askeri tören düzenlendi.

Emekli Yarbay Şefki Koç için Fethiye'de askeri tören düzenlendi.


Fethiye'de yaşamını yitiren emekli Yarbay Şefki Koç için Karaçulha Mahalle mezarlığında cenaze töreni düzenlendi.Törene, Koç'un ailesi ve yakınlarının yanı sıra İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Yılmaz Demirelli, Fethiye Belediye Başkanı ve Muğla Büyükşehir Belediyesi Bağımsız Adayı Behçet Saatcı, CHP Fethiye Belediye Başkan Adayı Alim Karaca, askeri erkan katıldı.


Düzenlenen askeri törenin ardından Koç'un cenazesi Karaçulha Mezarlığı'nda toprağa verildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.