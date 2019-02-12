Emektar katip motosikletiyle yaya yolunda geçmek isterken canından oldu

MUĞLA (İHA) – Muğla'nın Datça ilçesinde, motosikletiyle yaya yolunu kullanarak karşı şeride geçmeye çalışan adliye katibi hayatını kaybetti.

Kaza, sabah saat 08.00 sıralarında Datça'nın Reşadiye Mahallesi Dörtyol mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Datça Adliyesinde katip olarak görev yapan Sedat Taşar (55), sabah işe gitmek için 07 NRP 45 plakalı motosikletiyle yola çıktı. Dörtyol mevkiindeki bir akaryakıt istasyonundan yakıt alan Sedat Taşar, adliye yönüne dönüş yapmak istedi. Karşı şeride orta refüjdeki yaya geçidini kullanarak geçmeye çalışan Sedat Taşar'a, karşı şeride indiği sırada Datça'dan Marmaris yönüne seyir halinde olan Hüseyin K. (50) idaresindeki 66 HP 730 plakalı otomobil çarpttı.

Çarpmanın etkisiyle bir süre sürüklenen Sedat Taşar, ağır yaralı olarak ambulansla Datça Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Taşar, burada doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.