EMİTT 2023 değerlendirme toplantısı yapıldı

Muğla Valisi Orhan Tavlı başkanlığında, bu yıl 26'ncısı yapılacak Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı (EMİTT) hazırlıkları değerlendirildi.

8-11 Şubat tarihlerinde İstanbul TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezinde düzenlenecek olan fuar öncesi düzenlenen toplantıya Vali Orhan Tavlı ve vali yardımcıları katıldı.

İlk hazırlıkların ele alındığı toplantıda fuarın her yıl tatil destinasyonları, yaz ve kış turizmi ve outdoor turizmi destinasyonları, oteller ve turist merkezleri, tur operatörleri ve acentelerin katıldığı EMITT fuarına Muğla; Agro Turizm, Sağlık Turizmi, Spor Turizmi, Kültür Turizmi ve Deniz Turizmi gibi dört mevsim turizm çeşitliliğiyle katılacak.